Luisa Cortés y Luciana Rincón, el reflejo del futuro: Natación de Sabaneta brilla en los Juegos Departamentales

Los Juegos Departamentales, que en su edición número 48 se realizan en los municipios de Girardota y Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, siguen siendo una cantera inagotable de campeones en las 34 disciplinas que estarán en competencia hasta la primera semana de diciembre. De los cerca de 8.000 deportistas de 100 poblaciones que representan a nueve subregiones, muchos continuarán el camino del alto rendimiento y en el futuro llevarán la bandera del país a los escenarios del mundo. Por ello, la inversión de 4.200 millones de pesos que hacen las dos alcaldías comprometidas con la organización de las justas cobra todo su valor.

Sabaneta, por ejemplo, tiene en natación a dos nadadoras que en la jornada del miércoles brillaron en Copacabana: Luisa Cortés y Luciana Rincón, quienes al mediodía habían obtenido cuatro y tres preseas, respectivamente. Las dos campeonas expresaron una gran pasión por su deporte y una visión muy clara de sus metas. Lea aquí: Girardota y Copacabana reciben a 8.000 atletas en final de los Juegos Departamentales desde este martes “La natación me ha gustado mucho, me atrapó, me hace sentir cómoda, me agrada lo que hago y cada día la doy toda”, cuenta la quinceañera Luisa Cortés, quien cumple su segundo año competitivo. Luciana, por su parte, confiesa que su familia siempre ha estado en el mundo del agua. Su papá fue waterpolista y “me inculcó el amor por el agua desde chica”. A medida que fue creciendo, practicó por gusto propio y “me ha gustado demasiado; es un medio para despejarme, me gusta dar lo mejor de mí y ser constante lo más que puedo”. La competencia trae consigo presión, y eso lo reconoce Luisa, porque se exige al máximo. “Así esté cansada y tenga nervios o ansiedad, doy lo mejor para sentirme bien”.

La preparación mental es fundamental