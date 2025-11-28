Con 46 kilos de valentía, la luchadora turbeña Deimis Licona se llevó el oro en los Juegos Departamentales

En medio del bullicio deportivo que envuelve a los Juegos Departamentales de Antioquia, esa cantera inagotable de campeones que este año reúne a 8.000 atletas de más de 100 poblaciones, aparece una figura pequeña, delgada, de rizos cortos color chocolate y mirada grande, brillante y soñadora. Es Deimis Yorledis Licona Ochoa, “la flaca”, como le dice su entrenador. Morenita, carismática, elocuente, siempre hablando de Dios y de su familia, como si esas dos fuerzas fueran el sostén de cada punto que logra.
Deimis viene del barrio Mocho, en Turbo, una zona que la vio crecer entre limitaciones y sueños, pero donde también aprendió a enfrentar la vida “a punta de esfuerzo, esfuerzo y más esfuerzo”, como ella misma repite. Tiene 17 años y es la primera de su familia en practicar lucha olímpica.