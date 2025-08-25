Las grandes figuras de Colombia en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay

Colombia brilló en los Juegos Panamericanos Junior que concluyeron el pasado sábado en Asunción, Paraguay, evidenciando que, más allá de las medallas, el país cuenta con una cantera sólida y prometedora. El desempeño de los jóvenes atletas no solo ratificó el presente del deporte nacional, sino que también ilusiona con nuevas gestas frente a la élite internacional en un futuro cercano.
El elenco tricolor, con una nómina de 211 atletas, menor a la que tuvo en Cali 2021 (233), terminó en la tercera posición del medallero con 48 oros, 27 platas y 40 bronces. Brasil fue primero (70-50-55) y Estados Unidos, segundo (54-43-45). En las justas de hace cuatro años en la capital vallecaucana, el país criollo también alcanzó 48 preseas doradas.
“Aquí está el gran futuro del deporte colombiano para pensar en medallas olímpicas. Hay que seguir trabajando, contratando buenos entrenadores, apoyando a nuestros atletas. Colombia tiene demasiado talento y el deporte colombiano un gran porvenir”, expresó Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, al hablar del balance de nuestros representantes en el certamen continental.