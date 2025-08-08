Dos antioqueños son candidatos a podio en la natación de los Panamericanos Junior de Asunción, ¿quiénes son?

La brazada estética, pero fuerte. El movimiento de las piernas con buena técnica. El dominio que mostraron de las modalidades de la natación de carreras en las que compitieron aquellas noches mágicas de mayo en la piscina olímpica del complejo acuático César Villa Zapata en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín, fueron la muestra de que están entre las mejores competidoras “junior” de América. La emoción del público las acompañaba. Competían en casa y eso les daba una energía especial: aura que llaman. A Tiffany Murilo Jinete siempre la fueron a ver sus familiares en el Panamericano Junior de Natación. En las tribunas tenía barra propia, que se emocionaba cuando ganaba medallas. Tantas veces su cuello bañado en oro: una, dos... seis preseas doradas en pruebas de “resistencia” como los 1.500, 800, 400 y 200 metros libres.

Terminaba sus recorridos y de la gradería salía un grito de júbilo. Ella, en la lucha por tomar aire para que su pulso volviera a la normalidad y sus pulmones se relajaran, bajaran el ritmo de su respiración, salía del agua y levantaba las manos. En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, que iniciarán este sábado 9 de agosto, esperan que suceda lo mismo.

¿Quiénes son los favoritos para alcanzar el podio en la natación de los Panamericanos Junior?

En Asunción, la capital del Paraguay, Tiffany Murillo no contará en la tribuna con el apoyo de toda esa gente que la vitoreó en Medellín. Sin embargo, sí recibirá la buena energía de su gente. Es una de las deportistas que Jorge Soto, presidente de la Federación Colombiana de Natación, tiene entre las candidatas a ser podio en las justas multideportivas.

Cómo no. Murillo Jinete, nacida en Arabia Saudita, pero radicada en Medellín desde que tenía once años, no solo se impuso en el Panamericano (donde no hubo representantes de Estados Unidos, sus potenciales grandes rivales). También lo hizo en los Juegos Nacionales Junior, cuando ganó 10 medallas representado a Antioquia. De ellas, 9 fueron de oro y una de plata.

El dirigente, quien se mostró preocupado por el recorte presupuestal que ha hecho el Gobierno Nacional al deporte y pidió “reflexión al Gobierno para que caiga en cuenta de que el deporte no es solo el alto rendimiento”, manifestó que esperan medallas de la caldense Estefanía Gómez, quien compite por Antioquia desde 2024 –también brilló en el Panamericano Junior de Medellín–, así como de Samanta Baños y Frank Solano en natación carreras.

¿Habrá más antioqueños en la competencia?