Increíble: dejaron en libertad a los dos hombres capturados en Laureles por explotación sexual de dos menores de edad

El pasado fin de semana, un ciudadano colombiano y otro estadounidense habían sido capturados en Laureles luego de que ellos mismos llamaran a las autoridades para denunciar un hurto. Al hacer presencia en el lugar, los hombres manifestaron haber sido víctimas de hurto por parte de dos mujeres que se habrían llevado del lugar tres celulares y tres tarjetas de crédito, un robo que ascendería a más de $7.00.000.
La policía adelantó de inmediato la persecución con las cámaras de seguridad del sector y minutos después halló a las presuntas responsables del hecho. Sin embargo, todo dio un giro cuando les solicitaron los documentos y se percataron de que se trataba de dos menores de 14 y 17 años de edad, quienes relataron una versión muy diferente entregada por los dos sujetos. Según las menores, los hombres las contactaron por redes sociales y una vez en el apartamento les ofrecieron $500.000 a cada una para abusar de ellas. Pero después de explotarlas sexualmente, los hombres se habrían negado a entregarles el dinero, por lo cual las menores habrían decidido hurtar dichos elementos.
Lea: Parque Lleras: explotación, degradación y prostitución
Según señaló el alcalde Federico Gutiérrez, los dos sujetos fueron capturados por explotación sexual de menores de edad y ellas, por su parte, fueron aprehendidas por hurto para el correspondiente restablecimiento de derechos.