Juez no avaló solicitud de casa por cárcel para 11 campesinos del Suroeste antioqueño que se oponen a mina Quebradona

La audiencia que se cumplió este lunes 16 de junio para definir el futuro de los 11 campesinos del Suroeste antioqueño inmersos en un proceso penal en el que les imputaron cargos por secuestro simple y hurto calificado terminó con la decisión del juez de no avalar la solicitud de la Fiscalía de imponerles arresto domiciliario como medida de aseguramiento.

El juez decidió que a los 11 se les prohíbe salir del país, deben pagar una caución prendaria por medio salario mínimo vigente, deben presentarse cuando sean requeridos por el juzgado y mantener buenas relaciones con sus vecinos. No obstante, no avaló solicitud de la medida de aseguramiento en el lugar de residencia, bajo el argumento de que los campesinos no tenían antecedentes penales ni existe riesgo para la sociedad de su parte.

En la diligencia de este lunes no se presentaron objeciones de ningún tipo ante la decisión del juez, quien dio por terminada la audiencia a las 10:47 a.m.