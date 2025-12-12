¡Pilas! Estos son los juguetes que son tendencia para esta Navidad

La época navideña es uno de los momentos del año más felices para los niños. La tradición de los regalos y los festejos familiares se convierten en quizá los mejores recuerdos para las personas. Y por supuesto, una costumbre que mueve el comercio. Prueba de ello es que para algunos de los almacenes más reconocidos en Medellín, la temporada de fin de año representa entre el 35% y 50% de la facturación anual en juguetería.
Más allá de los villancicos, los agasajos y los niños felices, esta Navidad las compañías consultadas manifestaron un repunte en el comercio juguetero, algo que da cuenta de una dinámica comercial en crecimiento ante la recuperación del consumo en Colombia.
El Grupo Éxito anticipa un sólido desempeño este fin de año en su categoría de juguetería, conocida como Juguetópolis. De acuerdo con Luis Miguel Cano, gerente de Entretenimiento de la compañía, diciembre representará hasta el 35% de las ventas anuales del segmento, con una proyección cercana a los $32.000 millones solo para este mes en el país.
Entérese: Disney invertirá US$1.000 millones en OpenAI y permitirá que Sora use sus personajes icónicos
La empresa espera cerrar 2025 con ventas totales en juguetería por más de $100.000 millones, cifra que refleja el peso estratégico que tiene esta división dentro del portafolio de icónico grupo comercial. “Es una categoría que sigue ganando relevancia dentro de la compañía y aumentando su penetración en todo el país”, indicó.
En materia de abastecimiento, el 80% de la juguetería proviene de proveedores locales e importadores, mientras que el 20% corresponde a importaciones directas del Grupo Éxito, principalmente desde China, especialmente para su marca propia.