A juicio alias El Hermano, implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe

En las últimas semanas, la Fiscalía ha acelerado varios procesos de alto impacto nacional, entre ellos los avances en el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Una de esas decisiones fue llamar a juicio a William Fernando González Cruz, alias El Hermano, uno de los hombres señalados de coordinar el ataque.

Según la investigación, González habría asistido a reuniones de planeación del atentado junto a Elder José Arteaga, alias El Costeño. Además, el día del ataque se habría estacionado en un vehículo a pocas cuadras del parque El Golfito, donde ocurrió el crimen, para facilitar la huida de varios involucrados hasta un local comercial en el barrio Santa Fe.