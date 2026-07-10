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A juicio general (r) Zapateiro por presunto asedio y acoso sexual a funcionarias

Dos mujeres lo denunciaron por supuestamente acosarlas aprovechando su alto cargo en la institución.

  • Eduardo Zapateiro se declaró inocente del delito de acoso sexual imputado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa
    Eduardo Zapateiro se declaró inocente del delito de acoso sexual imputado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Fiscalía General radicó escrito de acusación contra el excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual. Con esta decisión, el alto oficial retirado es llamado a juicio formalmente.

De acuerdo con las denuncias, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022 y “están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.

Contexto: Chats revelan presunto acoso sexual del general (r) Eduardo Zapateiro a esposa de coronel Esparza

Se trata de dos mujeres que lo denunciaron por acosarlas aprovechando su alto cargo en la institución. Las demandantes son Lina Suárez y Liliana del Pilar Sambrano.

“Te voy a mandar a recoger, ponte tu mejor ropa de civil”, le habría dicho Zapateiro a Suárez.

Pero también le escribía a altas horas de la noche. “Dios mío, ¿cómo eres tan creidita y se me la pelean? Tal vez me acostumbré a verte tan poco y en ropa de civil. “Déjame ver tu mejor foto de civil”, dicen varios mensajes de WhatsApp. Las fotos nunca fueron enviadas y, por el contrario, según la Fiscalía, generaron un temor en la mujer.

En retaliación a esa negativa, Zapateiro habría truncado su ascenso a oficial del Ejército.

Según la Fiscalía, el general habría incurrido en conductas similares contra Liliana del Pilar Sambrano, a quien presuntamente le pedía fotos vestida de civil. También la llamaba con frecuencia y le insistía en verse a solas. “Yo quiero verte y me gustaría que estuviéramos solos. Mira la posibilidad de que yo pueda llegar a tu casa”, habría dicho.

Con ella, según la investigación, el oficial habría sido aún más insistente. “Déjame verte en tus cucos”, se lee en uno de los mensajes conocidos por el caso. La mujer también habría sufrido represalias tras rechazar esas insinuaciones, entre ellas una disminución de sueldo.

Lea también: Zapateiro responde a denuncia sobre presunto acoso sexual: “Mi conciencia está tranquila”, dijo; Petro lo acusó de “traicionero”

Las denuncias contra el exgeneral se conocieron en marzo de 2025. En ese momento salió a la luz una decisión judicial que ordenó el reintegro del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado del Ejército por orden del entonces comandante.

Para la Fiscalía, Zapateiro habría aprovechado su posición de autoridad y la jerarquía propia de su cargo para ejercer presión sobre las víctimas.

Según el escrito de acusación, esas conductas habrían generado en las mujeres un ambiente de temor frente a posibles represalias que pudieran afectar su situación laboral y contractual en caso de rechazar las pretensiones del entonces comandante del Ejército.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué investigan a Eduardo Zapateiro?
La Procuraduría adelanta un juicio disciplinario para determinar si el excomandante del Ejército incurrió en presuntas conductas de acoso sexual contra una subalterna.
¿El proceso contra Zapateiro es penal?
No. El proceso conocido corresponde al ámbito disciplinario. Su finalidad es establecer responsabilidades administrativas y definir posibles sanciones dentro de esa jurisdicción.
¿Qué sanciones podría recibir?
Si la Procuraduría concluye que hubo una falta disciplinaria, podría imponer sanciones como suspensión, destitución o inhabilidad, según la gravedad de los hechos y la normativa aplicable.
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