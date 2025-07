“Tenemos la certeza de su vida honesta”: 100 exfuncionarios respaldaron la inocencia de Uribe en carta

“Su inocencia es un grito de verdad que no se puede acallar. Cualquiera sea la decisión que se adopte, millones de compatriotas reconocemos su honorabilidad, rectitud y respeto por el orden constitucional”, se lee en uno de los apartes de la misiva, fechada al 27 de julio, pero conocida apenas este lunes, cuando se conoce el veredicto de la jueza Sandra Liliana Heredia, en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá .

En su juicio evidenciamos la falta de garantías, la violación del debido proceso y la burla a la presunción de inocencia. Se constató también, por obra de algunos, la manipulación de la justicia, la persecución y el odio al adversario político. No obstante, usted ha enfrentado con grandeza y nobleza, la acción de quienes se obsesionan con reescribir la historia.

“Tenemos la certeza de su vida honesta. Sabemos, como la mayoría de los colombianos, que su ejemplar trayectoria, honestidad e inocencia no dependen del proceso jurídico que sus perseguidores le han creado.

Allí, la apelación tendrá plazo hasta el 8 de octubre para ser resuelta, pero en caso de no tener una decisión para esa fecha, el caso preescribirá, es decir, se agotará el tiempo para condenar o absolver y se archivaría el proceso. Lo único que haría que esto no sucediera es que la Fiscalía presente argumentos que justifiquen el porqué este no debe preescribir y que los jueces le den el visto bueno.

Pero si el Tribunal emite un fallo, este podrá entrar a casación, lo que significa que sería revisado por la Corte Suprema de Justicia. El tribunal supremo tendría cinco años para tomar una decisión.

Granados también explicó que, sin importar si su defendido es declarado culpable, no será enviado a prisión. “Debe prevalecer la libertad en el evento de una decisión de primera o de segunda instancia que le fuere adversa”, dijo a revista Semana.