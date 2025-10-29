x

A juicio César Manrique, exdirector de Función Pública, por corrupción en la UNGRD

Habría hecho parte de una red de intermediación y direccionamiento de contratos que se aprovechó de los recursos de la gestión del riesgo, una de las entidades más cuestionadas del actual Gobierno.

    César Manrique, exdirector de Función Pública. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas presuntamente involucradas en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El caso se suma a la larga lista de investigaciones que buscan esclarecer el uso indebido de millonarios recursos públicos destinados a atender emergencias en el país.

De acuerdo con la investigación, Manrique Soacha habría intervenido en la gestión de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por un valor de 100.000 millones de pesos. Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, el exfuncionario habría solicitado que los contratos derivados de ese dinero fueran adjudicados a oferentes previamente seleccionados, lo que habría favorecido intereses particulares en detrimento del Estado.

En desarrollo.

