“No tengo dónde vivir”: el drama del atleta paralímpico Julián Acosta por el terremoto en Colombia

El terremoto del 10 de agosto profundizó una crisis que, desde hace varios años, acarrea Colombia: el déficit habitacional, que no es más que la falta de viviendas o la presencia de las mismas en malas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos para una vida digna.
En Cali, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, poco más de 700 edificios terminaron con daños estructurales que llevaron a que fueran evacuados. ¿La consecuencia? Cerca de 12.000 familias perdieron sus viviendas o tuvieron que dejarlas mientras se realizaban estudios técnicos para ver si el edificio se podía recuperar y llega la ayuda institucional.
Una de las personas que perdió su vivienda en la capital del Valle del Cauca es el atleta paralímpico colombiano Julián Acosta, un joven de 22 años que compite en las categorías T-35 (parálisis cerebral espástica que afecta los miembros inferiores), como consecuencia de que el 11 de enero de 2004 los médicos que atendían el embarazo de su madre decidieron que debía nacer cuando apenas iban cinco meses de gestación.