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Atlético de Madrid o Arsenal, ¿cuál equipo logrará entrar a la final de Champions después de décadas sin hacerlo?

El partido de vuelta de la semifinal de la Champions 2026 se jugará este martes 5 de mayo en Londres. El marcador global va 1-1.

  • El argentino Julián Álvarez es una de las piezas clave del Atlético de Madrid para buscar volver a una final europea tras 10 años. FOTO GETTY
    El argentino Julián Álvarez es una de las piezas clave del Atlético de Madrid para buscar volver a una final europea tras 10 años. FOTO GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 56 minutos
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El Atlético de Madrid visita el martes al Arsenal (2:00 p.m. de Colombia), en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión del delantero argentino Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.

Tras el 1-1 de la ida en el estadio Riyadh Air Metropolitano, todo está por decidirse en el Emirates Stadium de Londres, donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016, cuando cayó ante el Real Madrid en el duelo definitivo.

“Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final”, dijo el lunes el delantero del Atlético Antoine Griezmann. Y uno de los que intentará hacer todo lo posible es Julián Álvarez, que hace una semana tenía claro que “vamos a ir con todo para llegar a la final”.

Autor del gol del empate en la ida, la ‘Araña’ tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero el entrenador Diego Simeone parece tenerlo en sus planes. “En el partido de la semana pasada, tuvo un juego muy bueno y ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide”, dijo Simeone en rueda de prensa.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Julián Álvarez en Europa?

El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa.

De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions. Sólo el colombiano Radamel Falcao, con sus doce goles en la Europa League ganada por el Atlético en 2012, ha marcado más tantos que el argentino en una sola campaña europea con los rojiblancos.

Julián Álvarez ha transformado cinco de esos diez tantos europeos en las fases decisivas de octavos, cuartos y la ida de semifinales. En la victoria 5-2 contra el Tottenham en la ida de octavos, Julián Álvarez anotó dos goles y asistió en un tercero. En la vuelta, marcó otro y dio el pase de gol del segundo, que permitieron la clasificación al Atlético pese a su derrota 3-2 en Londres.

“Julián está muy bien, le tenemos con ese puntito y ojalá nos pueda llevar a la final”, dijo Griezmann tras la victoria 2-0 en la ida de cuartos de Champions contra el Barça. El argentino abrió entonces el marcador con un gran tiro libre por la escuadra. La ‘Araña’ se ha asociado muy bien con Griezmann, crucial en la dirección de su equipo en sus últimos partidos como rojiblanco, antes de unirse al Orlando de la MLS.

¿Qué esperan en el Arsenal inglés?

El entrenador del Arsenal Mikel Arteta aseguró este lunes que es un sueño para su equipo tener la posibilidad de disputar una final de Champions, en la víspera de la vuelta de semifinales del torneo continental. Los londinenses buscan regresar a un juego por el título después de 20 años. La última vez fue el 17 de mayo de 2006, cuando perdieron contra el Barcelona.

“Es un sueño para nosotros tener la posibilidad mañana de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente, una cosa que no hemos vivido desde hace muchísimos años, es algo especial”, dijo Arteta este lunes en rueda de prensa.

“Hemos trabajado mucho como club, como equipo, para después de 20 años, estar otra vez en esta posición”, explicó en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de Champions. “Tenemos muchísimas ganas de hacer el partido que queremos y pasar a la final”, dijo el entrenador del Arsenal.

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