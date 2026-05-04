Atlético de Madrid o Arsenal, ¿cuál equipo logrará entrar a la final de Champions después de décadas sin hacerlo?

¿Cómo ha sido el rendimiento de Julián Álvarez en Europa?

El delantero argentino, que ya ha dejado atrás la sequía goleadora que le tuvo sin ver puerta 16 partidos, ha mostrado su mejor cara anotadora en Europa. De los 20 goles que lleva en la actual temporada, la mitad los ha marcado en 14 partidos de Champions. Sólo el colombiano Radamel Falcao, con sus doce goles en la Europa League ganada por el Atlético en 2012, ha marcado más tantos que el argentino en una sola campaña europea con los rojiblancos. Julián Álvarez ha transformado cinco de esos diez tantos europeos en las fases decisivas de octavos, cuartos y la ida de semifinales. En la victoria 5-2 contra el Tottenham en la ida de octavos, Julián Álvarez anotó dos goles y asistió en un tercero. En la vuelta, marcó otro y dio el pase de gol del segundo, que permitieron la clasificación al Atlético pese a su derrota 3-2 en Londres. “Julián está muy bien, le tenemos con ese puntito y ojalá nos pueda llevar a la final”, dijo Griezmann tras la victoria 2-0 en la ida de cuartos de Champions contra el Barça. El argentino abrió entonces el marcador con un gran tiro libre por la escuadra. La ‘Araña’ se ha asociado muy bien con Griezmann, crucial en la dirección de su equipo en sus últimos partidos como rojiblanco, antes de unirse al Orlando de la MLS.

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