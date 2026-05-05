Suspensión del acta y diploma de grado de Bedoya fue ratificada por el Consejo de Estado

El Consejo de Estado ratificó la suspensión del acta y el diploma de grado con el que el exsenador liberal Julián Bedoya obtuvo su título de abogado en la Universidad de Medellín. Luego de un pulso jurídico de más de un año, el alto tribunal negó un recurso de súplica interpuesto por la defensa del político, con el que buscaba echar para atrás esa medida. Dicha suspensión ya se había ordenado desde el pasado 28 de enero de 2025, cuando el Consejo de Estado accedió a una medida cautelar solicitada por la Universidad de Medellín. En contexto: Consejo de Estado suspendió el acta y diploma de grado del exsenador y excandidato a la Gobernación Julián Bedoya Desde 2022, esta institución interpuso una demanda con la que busca anular el acta de grado, el diploma y la tarjeta profesional de Bedoya, señalando que el excongresista habría hecho trampa para graduarse.

Dentro de los argumentos empleados por la universidad se destacan presuntas irregularidades en la presentación de los exámenes de suficiencia, señalando que muchos de ellos habrían sido realizados por profesores que no impartían las asignaturas que se evaluaban. La universidad también ha considerado irregular que el exsenador hubiera presentado en un mismo día dos exámenes en el que uno era prerrequisito de otro, así como otros que requerían autorizaciones que no se habrían dado. Lea también: Universidad de Medellín alerta que caso contra Julián Bedoya otra vez está en riesgo de prescribir “El tercero interesado presentó 4 exámenes de suficiencia y, el mismo día, 3 exámenes preparatorios; además, en enero y febrero de 2019 presentó y aprobó otros preparatorios sin que existiera solicitud ni autorización del Consejo de Facultad”, se ha argumentado en el proceso. De igual forma, la universidad ha señalado encontrar presuntas inconsistencias en el trabajo de grado del político, que pese a estar vinculado como auxiliar de investigación, presuntamente no habría tenido una participación efectiva en el mismo.

Ante estos señalamientos, la defensa de Bedoya ha insistido en la inocencia del excandidato a la Gobernación de Antioquia y ha argumentado que tanto la Fiscalía como la Universidad de Medellín estarían interpretando erradamente las normas internas de esa institución. Pese a que la demanda de nulidad de la Universidad de Medellín se remonta a 2022, la acción inicialmente fue inadmitida por tener errores de forma y luego admitida el 29 de septiembre de 2023. Siga leyendo: ¿Caso podría prescribir? Posponen otra vez acusación al exsenador Julián Bedoya Posteriormente, el 21 de junio de 2024, la demanda fue ampliada y el 28 de febrero de 2025 derivó en la suspensión provisional del título y el acta de grado de Bedoya, mientras se resuelve el proceso de fondo. Pese a que el Consejo de Estado aún no ha tomado una decisión definitiva, esta suspensión es clave, dado que el alto tribunal consideró que las presuntas irregularidades planteadas por la universidad estaban bien sustentadas y daban pie para acceder a esa medida cautelar. Tras la suspensión, la defensa de Bedoya interpuso recursos en los que aseguró que los señalamientos contra él no tendrían suficiente asidero, que habría pruebas que se habían aportado de forma extemporánea y que muchos de los puntos de controversia en los que se fundamenta la medida cautelar debían resolverse en la etapa procesal. Sin embargo, el Consejo de Estado no accedió a esos argumentos y consideró no ver esas inconsistencias. Conozca: Tribunal lanzó dura advertencia por caso de Julián Bedoya: “Su estrategia persigue la prescripción” “La medida de suspensión provisional no reclama una comprobación exhaustiva e inmutable del vicio alegado, sino una base objetiva que permita inferir la posible infracción del ordenamiento. Y en este asunto, la documentación obrante en el expediente ofrecía al despacho suficientes elementos para sostener que el requisito de grado presentaba cuestionamientos serios y no resueltos”, estableció la alta corte.

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