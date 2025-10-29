Julián López llevará su sanción ante instancias internacionales tras decisión del Partido de la U

El presidente de la Cámara, Julián David López Tenorio, aseguró que recurrirá a instancias internacionales luego de que el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U le abriera una investigación formal y lo suspendiera de la militancia por tres meses. La sanción incluye la pérdida de voz y voto en representación del partido y la práctica de pruebas durante 30 días.
“El Partido de la U se saltó a la Procuraduría y me tumbó, un partido político tumbó al presidente de la Cámara, eso es altamente delicado”, afirmó López, quien anunció además que llevará el asunto “no solamente a la fiscal, para explorar esa posibilidad penal, sino que también vamos a ir a instancias internacionales”. El congresista acusó a la colectividad de extralimitarse y dijo que su decisión responde a una supuesta vulneración de sus derechos políticos.