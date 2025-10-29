x

Video | El majestuoso gol a lo Panenka del colombiano Julián Quiñones en Arabia

Con doblete y uno de ellos a lo Panenka, el colombiano clasificó al Al-Qadisiyah a cuartos de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

  • Impresionante gol de Julián Quiñones de panenka en Arabia con el Al‑Qadisiyah FC. Foto: Tomada de redes @herculezg y @julianquinones33
Sara Gil Martínez
hace 14 minutos
En un estadio lleno de tensión y expectativa, Julián Quiñones se vistió otra vez de figura con Al‑Qadisiyah FC. El partido frente a Al‑Hazm comenzó cuesta arriba para los locales, que vieron cómo se adelantaba su rival. Pero poco a poco, el colombiano naturalizado mexicano se adueñó del juego.

Su doblete, y en particular, ese cobro de penalti tipo “Panenka” que selló el definitivo 3-1, no solo devolvió la ventaja al Al-Qadisiyah, sino que lo clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Vea el golazo que marcó el colombiano en Arabia.

El partido entre Al‑Qadisiyah FC y Al‑Hazm, definiría quién se quedaría con un cupo a cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El Al-Hazm se adelantó muy temprano (minuto 9) al aprovechar un centro y un remate rápido que puso al visitante 0-1. Pero el equipo de Quiñones no se vino abajo, y antes del descanso, un centro desde la línea de fondo derivó en la igualada de Mateo Retegui.

Tras el descanso, al minuto 54, Quiñones recibió al borde del área, tocó pared con Retegui y definió de primera al segundo poste para el 2-1.

Apenas nueve minutos más tarde, al 63’, se ganó la pena máxima, y desde los 11 pasos se dio el lujo de lanzar una “Panenka”. El portero se lanzó al costado izquierdo y el balón quedó suspendido en el centro, haciendo inútil la estirada del arquero y dando el 3-1. El público estalló, Quiñones fue ovacionado, y al minuto 69 el técnico decidió sustituirlo para que guardara energías de cara al próximo choque de liga frente a Al‑Taawoun.

¿Cómo le ha ido a Quiñones en Arabia?

El arranque de temporada del delantero de 28 años es sencillamente sensacional. En la liga 2025-26 lleva seis partidos y seis goles para un promedio de uno por encuentro. De hecho, en la campaña anterior (2024-25) sumó 28 encuentros, 20 goles y 5 asistencias solo en la liga local. Por si fuera poco, su valor de mercado ya ronda los 12 millones de euros según datos de la plataforma Transfermarkt.

Desde su llegada al Al-Qadisiyah, en julio de 2024, Quiñones ha hecho del área ofensiva terreno favorito. El club depositó confianza en él como principal referencia ofensiva, y hasta ahora no ha decepcionado.

Quiñones registra un total de 3 goles, con lo cual se ubica en el segundo puesto de los principales artilleros de la Copa de Arabia Saudita. Por otro lado, Julián está empatado con Cristiano Ronaldo con 6 goles cada uno en la temporada 2025-26 de la Saudi Pro League.

Por lo pronto, Al‑Qadisiyah mantiene el invicto, es cuarto en la general con un punto menos, producto de cuatro triunfos y dos empates. Quiñones aún no conoce su rival para los cuartos de final. Entre los posibles rivales destacan el Al Ahli, vigente campeón de la Champions League Asiática, el Al Hilal, cuartofinalista del Mundial de Clubes y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, líder invicto del campeonato liguero, que enfrentará al Al Ittihad por su lugar entre los mejores ocho.

