Presidencia despublicó la hoja de vida de Juliana Guerrero para viceministra de juventudes

EL COLOMBIANO conoció que desde Presidencia fue despublicada la hoja de vida de Juliana Guerrero, la líder estudiantil de la Universidad del César que terminó en el corazón de Palacio y cercana al presidente Gustavo Petro. Guerrero iba a ser viceministra de Juventud en la cartera de Juan Florián que ya volvió al cargo. Sin embargo, tras el escándalo de la Fundación Universitaria San José, este jueves su hoja de vida fue bajada de Presidencia.
La historia de Guerrero podría resumirse en el paso más fugaz de una joven menor de 25 años por el poder presidencial. Aunque el presidente Petro ha demostrado que cambia rápido de opinión, como sucedió con el anuncio de la salida de tres ministros cuando perdió la elección de magistrado de la Corte Constitucional, parece que la noticia de la nulidad del título de la San José a Guerrero cambió la decisión en la Casa de Nariño.