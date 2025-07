Juan Fernando Velasco revive a Julio Jaramillo gracias a la inteligencia artificial

Por eso Velasco incluyó a esta ciudad -4 de octubre en el Teatro El Tesoro- en la gira que presentará en vivo su nuevo trabajo discográfico llamado Julio Eterno, un EP (extended play por sus sigla en inglés), un miniálbum con cinco canciones fundamentales del cancionero latinoamericano y que Julio Jaramillo hiciera éxitos: Cinco centavitos, Ódiame, Rondando tu esquina, Nuestro Juramento y No me toquen ese vals.

Lo particular de esta historia es que Juan Fernando Velasco, el mismo de éxitos como Chao Lola, Dicen, Hoy que no estas o Para que no me olvides, no canta él solo estos clásicos del más universal de los artistas ecuatorianos, los canta con el mismo Julio Jaramillo gracias a la inteligencia artificial.

“Encontramos hace unos tres años una herramienta potenciada por la inteligencia artificial que nos ayuda a separar las partes de una canción grabada, así no se haya grado en multitrack (o pista múltiple). Eso te permite obtener la voz limpia de una canción”, explicó el artista en conversación con EL COLOMBIANO.

Esta herramienta le ayudó a crear este proyecto para meterse al estudio e incluir la voz de Jaramillo, como si estuviera hoy vivo, cantando con él, para hacer un disco de duetos, “y no es una voz creada con la inteligencia artificial, es la voz de Julio Jaramillo que la IA separó de sus grabaciones anteriores”, aclaró Velasco.