Nacional visita a Junior, entre el punto invisible y un rumor que molesta: a qué hora y dónde verlo

Atlético Nacional visitará este jueves a Junior con un objetivo claro, quedarse con el punto invisible antes de ingresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga-2. El encuentro, que se disputará a las 7:00 p.m., llega con tres bajas importantes para los verdes: William Tesillo, Camilo Cándido y Jorman Campuzano. Sin embargo, el técnico Diego Arias confía plenamente en los jugadores que los reemplazarán para ampliar el registro de 9 triunfos y 2 empates. Previo al duelo surgieron rumores sobre la continuidad de Alfredo Morelos, quien ha sido pieza clave en el ataque de Nacional. Algunos especulan que el atacante no seguiría en el club, pero tanto la dirigencia como el propio jugador están alineados para garantizar su permanencia. Según fuentes del equipo, las especulaciones externas solo complican las negociaciones, lo que ha generado cierto malestar en la dirigencia.

Precisamente, Morelos será titular en el encuentro frente al elenco tiburón. El delantero verde ha demostrado un compromiso absoluto con el equipo: en 83 partidos disputados con Nacional ha marcado 29 goles. Su rendimiento constante ha trascendido incluso a lo emocional, como se evidenció en la zona mixta tras la victoria sobre Águilas. Habitualmente reservado y de carácter fuerte, Morelos se mostró visiblemente conmovido al hablar sobre su motivación personal: “Mi hermana fue una motivación muy grande, cuando tenía 15 o 14 años ella fallece y yo sabía lo que quería para mi vida, mi madre también. Ella fue la fuerza para ser alguien en la vida, yo se lo dije a mi madre, ella valora mucho la importancia de estar en mi vida. Yo todo se lo dedico a ella porque me da la motivación para hacer las cosas de la mejor manera”, confesó con la voz entrecortada mientras contenía las lágrimas.

Junior, por su parte, llega al partido ya clasificado, pero con la necesidad de romper una racha de tres juegos sin victorias. El equipo barranquillero buscará sumar de local y escalar posiciones. En cuanto al historial entre ambos equipos, Atlético Nacional domina con 102 victorias, 82 empates y 85 derrotas. La última vez que se enfrentaron en el Atanasio Girardot, Junior se llevó la victoria por 3-2. Nacional no vence a Junior en Barranquilla desde el 18 de septiembre de 2021 (1-3) y desde ese triunfo lo ha visitado en seis ocasiones, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas.

El técnico Diego Arias, acostumbrado a romper rachas con Nacional, confía en que esta vez podrá superar esa sequía. Para ello cuenta con Alfredo Morelos, su principal carta de gol, y con un plantel motivado que busca mantener intacto su invicto y llegar a los cuadrangulares con la confianza en alto.