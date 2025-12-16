El Junior de Alfredo Arias se quedó con el título de la Liga y dejó a Nacional sin Libertadores para 2026

Parecía que le iba a dar un infarto. Cada vez que Junior llegaba al arco del Tolima en la final de vuelta de la Liga, pero no consolidaba el ataque con un gol, el entrenador uruguayo Alfredo Arias brincaba como loco, con desespero, para reclamarle a sus dirigidos por desechar la oportunidad de asegurar el título.
Ocurrió durante los primeros 17 minutos del partidos disputado en Ibagué. Junior soportó, con una mezcla entre orden defensivo y algo de “suerte”, la arremetida despiadada del ataque tolimense en los primeros instantes del encuentro. Los pijaos, dirigidos por Lucas González, salieron con la intención de anotar lo más rápido posible para intentar remontar el 0-3 en contra con el que llegaron de la ida en Barranquilla.
Sin embargo, la épica no se consolidó. Aunque Tolima lo intentó desde el primer minuto, sus delanteros no tuvieron eficacia: llegaban con claridad al área y erraban al contacto con la pelota. Cuando pateaban con precisión al arco, se encontraban con el arquero Silveira bien parado, o el balón se estrellaba en el palo.
Junior, por su parte, necesitó un par de transiciones para que José Enamorado, ese joven menudito, bajito (1,68 metros de estatura), de velocidad imparable y final impecable, marcara, después de picarle la pelota a Fiermarin, el cuarto tanto de la serie en favor de los atlanticenses, con el que consolidaron la consecución de su décimo primera estrella.