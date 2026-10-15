Vandalizaron la sede del bicampeón del fútbol colombiano, Junior, que está virtualmente eliminado de la Liga Betplay

El bicampeón del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla, quedó virtualmente eliminado tras empatar en condición de local contra el Deportivo Pereira. El compromiso que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla dejó a la parcialidad juniorista preocupada de cara al futuro, pues ni siquiera el arribo de su ídolo Mario Sebastián Viera al banquillo del tiburón ayudó a que el equipo levantara. Los de Barranquilla no pudieron contra el último del torneo y las reacciones no demoraron en llegar.

Junior, que supo ganar los dos últimos torneos (2025-2 y 2026-1) bajo la batuta de Alfredo Arias, desistió del técnico uruguayo en la séptima fecha del torneo tras un mal arranque en el segundo semestre de 2026. Junior, más allá de la liga obtenida el pasado 8 de junio contra Atlético Nacional, no pudo tener un año competitivo en ningún frente. En Copa Libertadores quedó eliminado en la fase de grupos y en la Copa Colombia se quedó en el camino al caer por penales contra su filial, Barranquilla F.C. A excepción de Jermain Zidane Peña, los jugadores del Junior se vieron desesperados por la situación que atraviesa. El zaguero central fue el único que superó los 7 puntos según Sofascore, ni las máximas figuras del Junior como Teófilo Gutiérrez o Luis Fernando Muriel pudieron destacar. Este último falló una pena máxima contra el guardameta Yimi Gómez, quien se quedó con la titular del pórtico pereirano desde la llegada de Alexis Márquez.

Por otro lado, el punto en la “Arenosa” es un oasis en el desierto para un Deportivo Pereira que va de problema en problema. Hace unos meses no juega en su estadio por diferentes problemas políticos generados por la mala administración del equipo por parte de Álvaro de Jesús López y compañía. Pereira sufrió también en lo social por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, en el cual su ciudad fue la más afectada del país. Volviendo al Junior de Barranquilla, el equipo de los Char tiene la mira puesta en terminar bien el semestre, si bien está virtualmente eliminado, ganando los 6 partidos que faltan puede llegar a 29 unidades. Con ese puntaje “ideal”, el Junior debe esperar resultados de otros clubes, sin embargo, ya no depende de sí mismo para poder estar en la fiesta grande. Lo mejor para Junior es buscar un buen cierre de campeonato de cara a la próxima Copa Libertadores, a la cual ya están clasificados por ganar la liga del primer semestre.

¿Qué dijo Viera?

Mario Sebastián Viera, el arquero más ganador de la historia de Junior y actual entrenador del club rojiblanco, puso la cara en rueda de prensa y se refirió al empate con sabor a derrota contra el Deportivo Pereira, además de la situación actual de la institución más importante en cuanto a fútbol se refiere en la costa atlántica colombiana. “Los partidos los hemos perdido por errores individuales nuestros y porque no sabemos cerrar los partidos. No es que los puntos nos los hayan venido a quitar los rivales con planteamientos que nos hayan sometido”, se lamentó Viera.

Vandalizaron la sede

En la sede de entrenamiento Adelita de Char, lugar donde se entrena el Junior de Barranquilla, tuvo muestras de vandalismo en la mañana de este jueves 15 de octubre. Los carros de Guillermo Paiva (paraguayo) y de Jesús Rivas sufrieron daños con pinturas, piedras y demás desmanes que ocasionaron terror en la interna del equipo juniorista. Cansados de los malos resultados, los hinchas del bicampeón se presentaron en la sede para dañar varios elementos de la misma, además de pintar frase como: “dejen la vida”, “están en Junior” o “pongan huevo”. A esto, el Junior respondió con un comunicado. “Junior F.C. S.A. rechaza categóricamente los actos de violencia registrados este jueves en nuestra sede deportiva Adelita de Char, que afectaron la infraestructura de las instalaciones y algunos vehículos de nuestros jugadores. Somos conscientes del difícil momento deportivo que atraviesa nuestro equipo y entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta. Creemos firmemente que el diálogo, el respeto y el compromiso son los caminos para superar las dificultades, corregir el rumbo y trabajar por los objetivos deportivos que nos unen. Junior es patrimonio de una afición que siente y vive estos colores con pasión. Por eso, hacemos un llamado a la cordura, al respeto y a la convivencia, valores fundamentales para seguir construyendo juntos el presente y el futuro de nuestra institución”, dice el comunicado del Junior. Lea también: Las palabras de Amaranto Perea y Agustín Martegani después de la caída del DIM contra Nacional por copa Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas