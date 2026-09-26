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El DIM resistió con un hombre menos, pero Junior lo liquidó en el tramo final

El DIM resistió hasta el minuto 75, pero dos lesiones y un penal polémico cambiaron el rumbo del partido ante Junior en Barranquilla.

  • Teófilo fue uno de los hombres más insistentes que tuvo en ataque Junior ante DIM. El delantero abrió el marcador para el triunfo de su equipo. FOTO: X-JUNIOR
    Teófilo fue uno de los hombres más insistentes que tuvo en ataque Junior ante DIM. El delantero abrió el marcador para el triunfo de su equipo. FOTO: X-JUNIOR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

26 de septiembre de 2026
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Independiente Medellín resistió hasta el minuto 75 la insistencia del Junior, pero terminó perdiendo 2-0 en duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2-2026, disputado este sábado en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

Los goles del compromiso llegaron en el tramo final. Primero, Teófilo Gutiérrez convirtió un polémico penal al minuto 75 y, cuatro minutos después, Deiber Caicedo amplió la ventaja para el conjunto local.

Junior, dirigido por Sebastián Viera y actual bicampeón del certamen, consiguió así su segunda victoria en el actual torneo, resultado que le permitió abandonar el último lugar de la tabla y ascender al puesto 15, con nueve unidades.

El Independiente Medellín, orientado por Luis Amaranto Perea, llegó a este compromiso con dos bajas sensibles: su capitán Juan Fernando Quintero, quien se recupera de una lesión muscular en el recto femoral, y el lateral Frank Fabra. Con la derrota, el Poderoso se quedó en el quinto lugar, con 19 puntos.

El Rojo, que venía de vencer 2-1 a Jaguares, comenzó el encuentro con buena posesión de balón y presencia en el mediocampo, donde Halam Loboa asumió el lugar de Quintero. Con presión alta e intensidad, el visitante intentó provocar errores en un Junior que sufrió durante los primeros minutos.

Lea: ¡Confirmado! Esta es la lesión que sufrió Juan Fernando Quintero; DIM espera su evolución

Sin embargo, al minuto 17, el DIM quedó con un hombre menos. Kéiner Klinger, de 18 años, fue expulsado luego de una entrada sobre Bryan Castrillón. El árbitro mostró inicialmente otra tarjeta, pero tras la revisión del VAR determinó la roja por la fuerza de la acción.

El panorama se complicó aún más para el conjunto antioqueño. Al 23’, después de un buen centro de Jeison Medina que Loboa no logró conectar de cabeza, el delantero tuvo que abandonar el campo por una molestia en el isquiotibial del muslo derecho. En la misma acción, también lesionado, salió Loboa. Carlos Lucumí y Baldomero Perlaza ingresaron para reemplazarlos, en su orden.

Con un hombre más y las dos bajas del visitante, Junior comenzó a inclinar el juego a su favor. Al minuto 27 tuvo la primera gran oportunidad, cuando Fabián Ángel remató y Éder Chaux respondió con una intervención para enviar el balón al tiro de esquina.

El DIM soportó la presión durante el primer tiempo. Incluso, al 45’, Agustín Martegani estuvo cerca de marcar un gol olímpico, pero el arquero Mauro Silveira alcanzó a despejar el balón.

Ya en el tiempo añadido, Chaux volvió a convertirse en protagonista. Al 45+5’, el arquero del Poderoso realizó una doble atajada y evitó que el conjunto barranquillero se fuera en ventaja al descanso.

¿Se equivocó Mantilla?

En el segundo tiempo, Junior se volcó al ataque y siguió buscando el gol. El DIM resistía con Chaux como uno de sus principales protagonistas. Al minuto 47, el guardameta evitó una opción clara de Teófilo Gutiérrez.

La resistencia del visitante terminó al 75’. En una acción dentro del área, Kevin Mantilla golpeó con el codo a Guillermo Paiva cuando el balón no estaba en disputa. El árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, decretó penal.

Aunque el delantero exageró el contacto al caer, la acción de Mantilla terminó siendo determinante. Teófilo Gutiérrez tomó la responsabilidad, ejecutó el cobro y venció a Chaux para poner el 1-0.

Lea también: DIM visita al colero Junior con la baja de dos de sus figuras; ¿qué nómina podría utilizar Amaranto?

Cuatro minutos después, Junior volvió a golpear. Deiber Caicedo aprovechó la oportunidad y marcó el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el historial por Liga entre ambos equipos quedó en 218 partidos, con 93 victorias para Junior, 63 para el DIM y 62 empates. En los seis enfrentamientos anteriores, el conjunto antioqueño había conseguido cuatro triunfos, un empate y una derrota.

El Poderoso tendrá poco tiempo para asimilar la caída. Este martes volverá a la acción y recibirá a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8:05 p. m. Junior, por su parte, visitará a Atlético Nacional este miércoles, a las 8:00 p. m.

Así alineó Junior: Mauro Silveira (Jéfferson Martínez, 90+2); Yeison Suárez, Daniel Rivera, Pablo Ortiz; Jermein Peña (Daniel Socarras, 84’), Guillermo Celis (Guillermo Paiva, 63’), Fabián Ángel, Deiber Caicedo, Bryan Castrillón (Jannenson Sarmiento, 48’), Teófilo Gutiérrez (Yimmy Chará, 77’) y Francisco Fydriszewski (Harold Rivera, 63’).

DIM comenzó con Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Esneyner Mena; Didier Moreno (Yony González, 96’), Halam Loboa (Baldomero Perlaza, 25’), Kéiner Klinger, Agustín Martegani (Nivaldo Erazo, 65’), John Montaño (Diego Moreno, 66’) y Jeison Medina (Carlos Lucumí, 25’).

Roja: Kéiner Klinger (17’).

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío); asistentes: Deivy Guetio (Valle) y Sebastián Bohórquez (Cundinamarca).

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín después de la derrota ante Junior?
Independiente Medellín vuelve a jugar este martes frente a Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8:05 p. m.
¿En qué posición quedó el DIM después de perder contra Junior?
El DIM quedó quinto en la tabla de la Liga BetPlay 2-2026, con 19 puntos, tras la derrota 2-0 en Barranquilla.
¿Qué jugadores del DIM salieron lesionados contra Junior?
Jeison Medina y Halam Loboa salieron lesionados durante el primer tiempo. Medina presentó una molestia en el isquiotibial del muslo derecho, mientras que la noticia suministrada no precisa el diagnóstico de Loboa.
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