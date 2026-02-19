“Nos bajamos del avión perdiendo 1-0”: David González se despachó en reclamos por polémica derrota de América ante Junior

Hubo polémica. Junior, actual campeón del fútbol colombiano, ganó el partido ante América en el Romelio Martínez al último minuto, con un penalti que cobró el experimentado delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez. El futbolista celebró con euforia. El público también. Mientras tanto, el entrenador antioqueño David González, timonel de los vallecaucanos, reclamaba de manera airada al cuarto árbitro.
La controversia no se armó por la jugada del penalti, que fue muy clara: Andrés Mosquera Guardia golpeó a Guillermo Paiva dentro del área y el central pitó el penalti. La discusión se armó porque el partido se jugó varios minutos más de los que se repusieron de manera inicial. En el tiempo que excedió la adición inicial, llegó la acción que definió el duelo para los barranquilleros.