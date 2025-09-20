Seis de los siete puestos de la junta directiva a cargo de TikTok estarán bajo control de EE. UU., según la Casa Blanca

El acuerdo para que la empresa matriz china de la popular aplicación de videos TikTok venda sus operaciones en Estados Unidos prevé la creación de una junta directiva dominada por estadounidenses, anunció este sábado una funcionaria de la Casa Blanca.

“Habrá siete puestos en la junta directiva que controlará la aplicación en Estados Unidos, y seis de ellos serán estadounidenses”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a Fox News.

“Los datos y la confidencialidad serán supervisados por una de las mejores empresas tecnológicas estadounidenses, Oracle, y el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, añadió.

La Casa Blanca ha amenazado a la plataforma china con prohibir sus actividades locales por motivos de seguridad nacional si no vende su negocio en Estados Unidos.

Según Leavitt, todos estos puntos forman parte de una acuerdo entre las partes, al que solo le quedan unos detalles por cerrar. “Creo que esto sucederá en los próximos días”, prosiguió.