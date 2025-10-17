Relevo en Fiduprevisora: Magda Giraldo deja la presidencia por decisión de la junta directiva, ¿quién ocupará su puesto?

La junta directiva de la Fiduprevisora solicitó formalmente la renuncia de su presidenta, Magda Giraldo Parra. La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria que se llevó a cabo en la mañana, la cual fue convocada a petición expresa del presidente Gustavo Petro.

La petición de renuncia ocurre en medio de críticas del presidente a la gestión de la entidad, que es la encargada de administrar importantes fondos del sector público, incluyendo el del magisterio. La decisión se produce después de casi un año de gestión y en medio de las tensiones por la crisis en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio.

Los señalamientos desde el Gobierno Nacional surgieron en un Consejo de Ministros, y se enfocaron particularmente en los problemas detectados en la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros, el cual es manejado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y que está vinculado a la entidad.

Recientemente, Giraldo Parra había manifestado públicamente que la relación con el Ejecutivo se definía como un “consenso”, sin embargo, diferencias con el Gobierno habrían precipitado su retiro. La funcionaria estaba próxima a cumplir un año al frente de la entidad, pues el pasado 30 de octubre asumió el cargo de presidenta de la organización en reemplazo de Mauricio Marín.

De acuerdo con información de La FM, también se habría solicitado la salida de Aldo Cadena, presidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), aunque su renuncia aún no se ha hecho efectiva.

