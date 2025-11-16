Así está conformado el jurado que elegirá a la señorita Colombia 2025

El Concurso Nacional de Belleza presentó al Jurado Calificador 2025, conformado por cuatro exreinas que han dejado huella en la historia del certamen: Andrea Noceti Gómez, Catherine Daza Manchola, Melissa Varón Ballesteros y Sofía Osío Luna.
“Por segundo año consecutivo, serán ellas —mujeres que conocen profundamente el rigor, la responsabilidad, la disciplina y el significado de portar la corona— quienes tendrán la misión de elegir a la nueva señorita Colombia”, informó el CNB en un comunicado.
Su experiencia, liderazgo y trayectoria aportan una mirada cercana, humana, técnica y altamente cualificada al proceso de selección de la nueva soberana.