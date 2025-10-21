Justicia de Argentina absolvió a Sebastián Villa por el presunto delito de abuso sexual

Un nuevo capítulo en la polémica vida judicial del jugador antioqueño Sebastián Villa, de 29 años, y quien hace parte actualmente del club, Independiente Rivadavia, de la Primera División de Argentina, se cerró oficialmente este martes 21 de octubre. Le puede interesar: ¿Qué pasó entre el técnico César Torres y el arquero Alexéi Rojas en el Mundial sub-20? La contundente respuesta del jugador del Arsenal El futbolista colombiano, quien tuvo paso por equipos como Deportes Tolima y Boca Juniors, fue absuelto en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que se había iniciado en su contra tras una denuncia en su contra en 2021.

Villa en un partido con Independiente Rivadavia. FOTO: Tomada de redes sociales @CSIRoficial

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de Lomas de Zamora, Argentina, luego de que tanto el fiscal como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, desistieran de continuar con la acusación. Según reportó la cadena TyC Sports, la justicia argentina basó su determinación en la falta de elementos probatorios suficientes y en un cambio de perspectiva de la propia víctima. “Según figura en el fallo, la víctima ‘resignificó’ el episodio que denunció y, a raíz de ‘la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación’, la Justicia decidió la absolución”, detalló el medio.

Las palabras de la denunciante

Durante la audiencia, la expareja de Villa, quien lo había denunciado por los hechos ocurridos en junio de 2021, brindó una declaración clave que fue citada por la prensa local e internacional. “Entiendo que él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente, esto pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación. Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó”, señaló Doldán.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de Lomas de Zamora, Argentina, absolvió a Villa del delito de abuso sexual. FOTO: Tomada de redes sociales @CSIRoficial