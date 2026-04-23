Justicia argentina reactiva reforma laboral de Milei pese al rechazo sindical

La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido a pedido de la principal central obrera del país.
Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X.
Entérese: Así es la polémica reforma laboral de Milei: reduce indemnizaciones, facilita despidos y limita el derecho a huelga