Justicia argentina reactiva reforma laboral de Milei pese al rechazo sindical

La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido a pedido de la principal central obrera del país. Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X. Entérese: Así es la polémica reforma laboral de Milei: reduce indemnizaciones, facilita despidos y limita el derecho a huelga

La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT). El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43% de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas. Lea también: Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios

Para la CGT estos argumentos son “falsos” y advierten que la reforma laboral “retrocede derechos y precariza el empleo en Argentina”