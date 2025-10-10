Atención: Juzgado ordenó la captura inmediata del dos veces condenado por corrupción, Emilio Tapia

El polémico contratista Emilio Tapia, conocido por su participación en algunos de los mayores escándalos de corrupción del país, deberá regresar a prisión. El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó la libertad condicional que le había sido otorgada en abril por un juez de Barranquilla y ordenó su captura inmediata.
La decisión se tomó luego de resolver un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación, que consideró injustificada la medida de libertad a favor de Tapia, condenado en dos oportunidades por corrupción.