K2-18 b: el planeta donde la Nasa halló el indicio más fuerte de actividad biológica

La posibilidad de que la vida no sea un accidente exclusivo de la Tierra dejó de ser una especulación filosófica para convertirse en un problema científico concreto, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, con datos del Telescopio Espacial James Webb de la Nasa, identificó en la atmósfera de un planeta lejano una señal química que, según el conocimiento actual, resulta difícil de explicar sin recurrir a procesos biológicos.
Lea también: Descubrimiento doble de exoplanetas, ¿qué lo hace especial?
El planeta se llama K2-18 b y orbita una estrella enana roja a unos 124 años luz del sistema solar. No es una “segunda Tierra”, pero sí ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de vida: se encuentra dentro de la zona habitable, la franja orbital donde podrían existir condiciones para mantener agua líquida. Es más grande y masivo que nuestro planeta y pertenece a una categoría conocida como sub-Neptunos, mundos abundantes en la galaxia pero aún poco comprendidos.
Los modelos más recientes describen a K2-18 b como un posible mundo Hycean, cubierto por océanos globales y envuelto en una atmósfera rica en hidrógeno. Esa hipótesis ya había cobrado fuerza cuando el James Webb detectó metano y dióxido de carbono, compuestos que sugieren una química atmosférica activa. Sin embargo, el nuevo estudio dio un salto cualitativo al identificar dos moléculas particularmente sensibles para la astrobiología.