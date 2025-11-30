“O hablo o me matan”: la dura denuncia de Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva, por golpizas, amenazas y manipulación

“O hablo o me matan”. Esas fueron las palabras usadas por, Karen Santos, quien buscó a la revista Cambio para contar lo que, aseguró, vivió durante más de cinco años de matrimonio con el empresario de conciertos Ricardo Leyva, cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti. Según su relato, Leyva la golpeaba brutalmente, la humillaba, la perseguía con armas blancas y ejercía un control psicológico que la dejó aislada, sin recursos y en riesgo extremo. Conozca: ¿Benedetti usa a sus familiares como testaferros? Las denuncias, propiedades y el papel de Ricardo Leyva Santos entregó a ese medio videos, audios, fotos, partes médicos y registros que documentan la violencia. Solo pidió que se publicaran las pruebas que ella autorizó.

Ricardo Leyva, empresario colombiano. FOTO: Colprensa.

Santos contó que conoció a Leyva hace varios años, cuando ambos trabajaban en la industria musical. Luego de vivir en Australia, regresó al país durante la pandemia y retomaron la relación. Decidieron casarse y mudarse a una casa en Lagos de Caujaral, Barranquilla, residencia que hoy está en el centro de una polémica por sus presuntos vínculos con el ministro Armando Benedetti y por el papel del empresario en un contrato con RTVC revelado por el columnista Camilo Enciso. Lea también: Desde cancha de tenis hasta campo de golf: así es el condominio donde está lujosa mansión de Benedetti La casa —dijo Santos— ya estaba en obra gris cuando llegó, aunque Leyva aseguró recientemente que él la construyó desde cero. Ella afirmó no saber el origen real de la propiedad: solo recordó haber encontrado la estructura casi terminada.

Pero el eje de su testimonio es la violencia. Santos sostuvo que desde el inicio del matrimonio Leyva tenía un grave problema con el alcohol que detonaba episodios de agresividad. “Cuando tomaba era otra persona”, contó. El episodio final ocurrió el 17 de julio de este año, día en el que —según ella— Leyva la persiguió con un cuchillo después de romperle el celular al verla grabándolo. Dos estilistas que se encontraban en la casa presenciaron los hechos y llamaron a la administración y, eventualmente, a la Policía.

Karen Santos. FOTO: @karensantosgarciaks.

Santos aseguró que, en vez de protegerla, los uniformados llegaron acompañando a Leyva, exigiendo que ella le entregara su celular. “Me dijeron que no me veían heridas”, relató, pese a que estaba huyendo y había denunciado amenazas. Ante la insistencia, Santos advirtió a los policías que también era ciudadana australiana y que acudiría a instancias internacionales para protegerse. Solo entonces —dijo— la autoridad cambió de actitud y pidió a Leyva retirarse. Esa noche ella empacó lo que pudo y abandonó el lugar sin documentos, sin dinero y sin teléfono, pues su esposo se había llevado su billetera. Lea aquí: ¿Petro se va a quedar solo con Benedetti? Así pelea con su propia gente El maltrato no terminó ahí. 15 días después, durante un concierto en Cali en el que Santos trabajaba como líder de producción, Leyva volvió a agredirla en un hotel, hecho que quedó registrado en cámaras, según ella. Durante años, Santos ocultó las golpizas por miedo. Expresó que Leyva la obligaba a inventar accidentes cuando las heridas requerían atención médica, y que llegó a necesitar cirugías reconstructivas y tratamientos neurológicos por los traumatismos. Hoy, dijo, está perdiendo la visión del ojo derecho a causa de los golpes. Las amenazas —afirmó— continuaron incluso después de dejar el país. Dijo que Leyva llamó a su hermano, insinuando que podría usar contactos políticos para “destruirlos”. También denunció que se le negó el pago por meses de trabajo y se le intentó quitar la cobertura en salud, pese a las múltiples lesiones y preexistencias derivadas de las agresiones.

Karen Santos en entrevista con Cambio. FOTO: captura de pantalla.