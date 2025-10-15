Karina García habló sobre la millonada que ganó en OnlyFans y aclaró los rumores sobre su video filtrado; hasta $350 millones mensuales

La creadora de contenido antioqueña Karina García habló abiertamente sobre una de las etapas más comentadas de su vida: su paso por la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans y la filtración de un video íntimo grabado con una expareja. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en El Klub de La Kalle, donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló los motivos personales y económicos que la llevaron a incursionar en este tipo de plataformas durante la pandemia.
García aseguró que tomó la decisión “por necesidad”, en medio de una situación económica difícil tras haber dado a luz y perder varios contratos laborales. “Estaba pasando por una situación económica bastante difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos y estábamos en pandemia”, dijo la influencer. Añadió que una amiga le sugirió abrir la cuenta como alternativa para generar ingresos.