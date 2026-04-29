Karol G anunció dos nuevos conciertos en Colombia después de hacer sold out en una hora

Este miércoles salieron a la venta las boletas para el show que Karol G realizará el 4 de diciembre de 2026 en El Campín, en Bogotá, en el marco de su gira internacional Viajando por el Mundo Tropitour.
Luego de haber agotado las entradas de este concierto, hasta hace poco el único de su nuevo tour en Colombia, los organizadores del evento anunciaron que habrá otros dos espectáculos en el país.
Entérese: Karol G anunció su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, ¿qué países visitará?
Las dos nuevas fechas también serán en Bogotá. Karol G repetirá el 5 y 6 de diciembre en el mismo escenario, teniendo así tres shows consecutivos en la capital colombiana.
La boletería para ambos conciertos ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de Ticketmaster.