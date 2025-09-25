x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Karol G llevará su Tropicoqueta al cabaret parisino Crazy Horse como invitada de honor

Es uno de los escenarios más emblemáticos de París en el que la paisa tendrá ocho presentaciones.

  • Estas fueron las imágenes que compartió Karol G a raíz de esta invitación del Crazy Horse. FOTOS Cortesía @karolG y @alfredwashere
    Estas fueron las imágenes que compartió Karol G a raíz de esta invitación del Crazy Horse. FOTOS Cortesía @karolG y @alfredwashere
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La artista colombiana Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse, el famoso cabaret parisino, que brinda carta blanca a la artista colombiana para que le dé un toque latino a su espectáculo a partir de este jueves 25 de septiembre.

Puede leer: Karol G sorprendió en Medellín: así fue su aparición inesperada en el Pueblito Paisa

Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones, desde este jueves y hasta el 28 de septiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.

¿Cómo será la presentación de Karol G en el Crazy Horse?

Se sabe que la cantante paisa de 34 años, ganadora de varios Grammy Latinos, fusionará el merengue, la bachata y el mambo de su último álbum, Tropicoqueta, publicado en junio, con el repertorio tradicional del mítico cabaret.

Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a mis Latinas, para celebrar nuestra belleza y nuestra fuerza, como somos nosotras”, afirmó Karol G, citada en el comunicado del cabaret.

La cantante protagonizará una serie de escenas creadas para ella a partir de títulos de Tropicoqueta.

Le puede interesar: A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel?

La dirección artística del espectáculo es de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y Arturo Rico, artista mexicano. Las coreografías son de Danielle Polanco, que colaboró con Karol G en el videoclip de Papasito.

“Encontrar ritmos latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito, pero no lo dudé ni un segundo: me sedujo su personalidad única”, indicó Deissenberg en el comunicado.

Con 71 millones de seguidores en Instagram, “La Bichota” es considerada la mayor voz femenina del reguetón en la actualidad y una referente del feminismo.

Hace menos de dos semanas, actuó junto a Pharrell Williams en un megaconcierto por la paz y la fraternidad en el Vaticano y allí compartió escenario con Andrea Bocelli.

La cantante de Medellín, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, se consolidó el año pasado como una artista que trasciende la música latina al llenar estadios en España y Estados Unidos, para el 2026 también se anunció que será cabeza de cartel en el famoso Festival Coachella.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida