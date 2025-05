“Tengo una condición médica que causa aumento de peso que siempre ha sido criticado”, confesó la cantante en una parte del documental.

También explicó que su cuerpo cambia constantemente. “Hoy me levanto con el six pack, superflaquita y todo, y mañana me puedo levantar superinflada, hinchada, con el estómago inflado y no lo puedo controlar”.

Le recomendamos: Feid y Karol G, entre los ganadores del Premio ASCAP 2025