x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Karol G será la primera artista latina en llevar su show al prestigioso cabaret Crazy Horse de París

La artista paisa se suma a una lista selecta de figuras internacionales que han pisado el escenario del exclusivo cabaret parisino.

  • Karol G plasmará la estética de su álbum “Tropicoqueta” en sus presentaciones en el Crazy Horse Paris. FOTO: AFP
    Karol G plasmará la estética de su álbum “Tropicoqueta” en sus presentaciones en el Crazy Horse Paris. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 18 minutos
bookmark

Karol G volverá a dejar huella a nivel internacional. La artista colombiana fue anunciada como la primera latina invitada a protagonizar el espectáculo del icónico cabaret Crazy Horse Paris, uno de los escenarios más emblemáticos del entretenimiento en Europa.

La cantante, con el lanzamiento de su más reciente álbum Tropicoqueta y su participación en la Semana de la Moda de Alta Costura en París, trasladará su universo musical y visual a un espectáculo diseñado exclusivamente para ella con una serie de ocho presentaciones que se llevarán a cabo entre el 25 y el 28 de septiembre.

Puede leer: Lanzamientos musicales: novedades de Blessd, Ramazzotti, Deftones y Wolf Alice esta semana

Según explicó el cabaret en un comunicado oficial, el show “fusionará el legado del cabaret con los sonidos soleados del merengue, la bachata y el mambo en un cóctel visual y sonoro tan explosivo como sensual”.

La dirección artística estará en manos de la directora Andrée junto con el artista mexicano Arturo Rico, mientras que la coreografía será dirigida por Danielle Polanco, reconocida bailarina y coreógrafa estadounidense que ha trabajado con estrellas como Janet Jackson, Jennifer Lopez y Beyoncé, y que también firmó el video más reciente de Karol G, “Papasito”.

Los precios de las entradas para este exclusivo espectáculo oscilan entre 110 euros (aproximadamente 515.000 pesos colombianos) y 495 euros (2,3 millones de pesos), dependiendo de la ubicación en el recinto.

“Me enamoré del espectáculo Crazy Horse y estoy deseando sumergirme en este universo único. Quiero transmitir a este escenario la misma confianza y energía positiva que pongo en mi música, especialmente en mi último álbum, Tropicoqueta. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y en especial a mis latinas, para celebrar nuestra belleza y fuerza, tal como somos”, expresó Karol G al confirmar su participación.

La artista paisa se suma así a una lista selecta de figuras internacionales que han marcado el escenario del Crazy Horse, entre ellas la estrella del burlesque Dita Von Teese, la artista británica Viktoria Modesta, la drag queen estadounidense Violet Chachki, Beyoncé, y Lisa, integrante del grupo surcoreano Blackpink

Diseñadores y artistas de renombre como Christian Louboutin, Philippe Decouflé, Chantal Thomass, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Christina Aguilera y Paco Rabanne han reconocido la gran influencia de sus shows en las últimas tendencias musicales y de moda alrededor del mundo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida