A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel?

Coachella es uno de los festivales musicales más importantes del mundo y la paisa Karol G acaba de hacer historia al convertirse en la primera colombiana y latinoamericana en ser cabeza de cartel y lo será para la edición 2026 que ser realizará los fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del próximo año en Indio, California.
“Coachella 2026, La bichota es headliner? (Cabeza de cartel) Nos vemos en el desierto”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram con la foto del cartel de artistas que estarán cantando en esta edición.