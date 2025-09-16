A propósito de Karol G en Coachella: ¿qué necesita un artista para ser cabeza de cartel?

“Coachella 2026, La bichota es headliner ? (Cabeza de cartel) Nos vemos en el desierto”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram con la foto del cartel de artistas que estarán cantando en esta edición.

Coachella es uno de los festivales musicales más importantes del mundo y la paisa Karol G acaba de hacer historia al convertirse en la primera colombiana y latinoamericana en ser cabeza de cartel y lo será para la edición 2026 que ser realizará los fines de semana del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril del próximo año en Indio, California.

Ser cabeza de cartel (el artista principal) en un festival nacional o internacional suena fácil, pero no lo es. Aunque las condiciones no están descritas con precisión, es claro que encabezar una lista de artistas en un concierto de este tipo requiere –como mínimo– reconocimiento, buenas cifras y experiencia.

Esta información, según constató EL COLOMBIANO con los festivales que se hacen en el país, es confidencial, pero sí existen parámetros para elegir qué artista encabezará los días o escenarios en cada evento.

Puede leer: Bad Bunny anunció un concierto más de su residencia y será transmitido en vivo para el mundo

En grupos de Reddit hay varios listados o condiciones que los usuarios han compartido para ser el líder de un show así: “Que haya agotado las entradas para espectáculos en estadios y arenas y la calidad y valor de la producción”, escribió un usuario. “Necesita al menos dos álbumes de música lanzada y tener fama, ya sea en su nombre o en el de uno de los miembros, si son un grupo”, añadió otro.

“El artista debería tener una base de fans considerable y también el interés de personas que no son fans, que quizás hayan escuchado algunas de sus canciones. Los cabezas de cartel deberían ser una de las razones principales por las que la gente compra entradas”, explicó uno más.

Lo cierto es que Karol G, al lado de Sabrina Carpenter, Anyma y Justin Bieber cumplieron todas las condiciones de Coachela y serán los artistas principales de este festival para el próximo año y compartirán escenario con Teddy Swims, The XX, Nine inch Noize, Disclosure, The Strokes, David Byrne, Iggy Pop, entre otros.