Karol G sorprendió en Medellín: así fue su aparición inesperada en el Pueblito Paisa

Este viernes 17 de septiembre, el Pueblito Paisa, en el Cerro Nutibara, se convirtió en escenario de una de las noches más comentadas del año para Medellín, pues Karol G apareció de manera inesperada frente a cientos de fanáticos y ofreció un concierto breve, íntimo y cargado de emoción. Lea también: Karol G, la primera artista colombiana en ser cabeza de cartel del Festival Coachella La velada comenzó como una actividad promocional. El lugar turístico se vistió de naranja con carteles, decoraciones y estaciones que reproducían la letra completa de la canción Tu Perfume, incluida en su más reciente álbum Tropicoqueta. Así que entre aromas, música ambiente y muestras gratuitas de su nuevo perfume, los asistentes vivieron un ambiente festivo que pronto se transformó en celebración colectiva: sin previo aviso, Karol G apareció escoltada por su equipo y se ubicó en la fuente central. Desde allí interpretó a capela fragmentos de sus canciones más reconocidas, entre ellas Papasito y algunos de sus lanzamientos recientes.

La reacción del público fue inmediata. Decenas de celulares se alzaron para registrar el momento, mientras residentes, turistas y comerciantes detenían sus actividades para sumarse a la euforia. Videos y transmisiones en vivo inundaron las redes sociales, convirtiendo la sorpresa en tendencia. Entérese de más: Karol G con Andrea Bocelli brillaron en un concierto histórico en el Vaticano La aparición también llega en un contexto decisivo para la carrera de la cantante. Apenas unos días antes, Karol G había hecho historia al convertirse en la primera colombiana en cantar en el Vaticano, durante el evento internacional Grace for the World, dirigido artísticamente por Pharrell Williams y con la participación de Andrea Bocelli. Esa presentación, seguida de cerca por medios de todo el mundo, la mostró en un escenario solemne y global. En contraste, su irrupción en el Cerro Nutibara representó un regreso a lo local, una reafirmación de sus raíces y de su conexión con la cultura paisa.

La noticia coincidió además con otro hito: la artista se consolidó como la colombiana con más nominaciones en los Latin Grammy 2025, incluidas categorías de alto prestigio como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical por su tema Si antes te hubiera conocido. Junto a otros nombres reconocidos de la música nacional como Shakira, Morat o Andrés Cepeda, volvió a destacar como la figura femenina con mayor presencia en la gala.

Regresando al tema del Pueblito Paisa, cabe mencionar que para Medellín la sorpresa tuvo un valor doble: no solo fue un espectáculo improvisado que alegró la noche, también fue un recordatorio del impacto cultural que la artista genera cada vez que decide volver a su tierra. Le puede interesar: Puerto Candelaria, Karol G, Shakira y otros colombianos nominados a los Latin Grammy 2025 Lo cierto es que con este gesto, Karol G mantuvo la expectativa sobre el lanzamiento del videoclip de Tu Perfume, al que muchos le atribuyen la aparición; y reafirmó su lugar como embajadora global de la cultura paisa.

">

" width="500" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share">