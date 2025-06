Karol G lanzó Tropicoqueta: ¿no supera los clichés del reguetón?

El estreno de Tropicoqueta, el quinto álbum de la cantante antioqueña Karol G, ha sido empañado por la molestia de los oyentes con el video de su canción Latina Foreva. Y no es para menos: después de la salida en falso que significó +57 para los cantantes colombianos del género urbano –que incluyó un debate en el que participaron mandatarios locales, regionales y hasta los estrados judiciales–, se esperaba de ellos cierta consciencia sobre los temas de hipersexualización de las mujeres y las referencias sexuales con menores. No fue así. Latina Foreva sigue por el camino de +57 e incluso, si nos apuran, va mucho más allá.

No hay duda de que Karol G es un referente latino muy poderoso. Sin embargo, Latina Foreva demostró que el crecimiento no siempre se refleja en las letras. Y ahí está el punto crítico. La evolución musical choca, en ocasiones, con un mensaje lírico que parece estancado en fórmulas fáciles. El problema no es solo el contenido de la canción, sino su contexto cultural. La estrofa más repetida —“Teta’ y nalga’, te-teta’ y nalga’”— no deja espacio a interpretaciones profundas ni dobles lecturas. Es una celebración explícita del cuerpo como recurso de valor. Las mujeres latinas, según la voz de Karol G, son deseadas por ser “mamacitas”, tener “planetas” que “ni la NASA conoce”, y ser capaces de prender la fiesta “desde la mañana”.



Le puede interesar: Estos son los 100 himnos LGBTQ+ de la historia de la música, según Billboard

Lo paradójico del asunto es que Karol G intenta balancear este discurso con mensajes de empoderamiento femenino: el rechazo a un hombre insistente, la fiesta entre amigas, la libertad para perrear sin culpa. Sin embargo, el efecto neto es contradictorio. El llamado al “empoderamiento” termina enmarcado en la misma lógica que lo oprime: el cuerpo como campo de batalla, el deseo masculino como punto de referencia, la validación a través de lo físico.

Este debate no es abstracto ni ajeno. Medellín, ciudad natal de la artista, enfrenta desde hace años el flagelo del turismo de explotación sexual. Organizaciones de derechos humanos y el mismo Estado han denunciado la llegada masiva de extranjeros —especialmente estadounidenses— en busca de mujeres latinas, muchas veces menores, a quienes identifican como “exóticas” o “fogosas”, términos que encuentran ecos en muchas canciones del género urbano.

La cultura que se exporta en piezas como Latina Foreva no solo tiene consecuencias simbólicas, sino prácticas. Alimenta una industria subterránea de explotación que se disfraza de fiesta. Según datos de la Fundación Renacer y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medellín figura entre las ciudades con mayor incidencia de casos de prostitución infantil, abuso y tráfico de personas con fines sexuales. La promoción indirecta de estos imaginarios refuerza dinámicas de poder que atentan contra la dignidad y la seguridad de niñas y mujeres.