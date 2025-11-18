Katherine Miranda anuncia moción de censura contra el ministro de Defensa por bombardeos con menores

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza afirmó que radicará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de cuestionamientos por los recientes bombardeos en los que habrían muerto menores de edad y por el manejo operativo de la llamada “paz total”.
Para que la moción prospere se requieren 21 votos, y Miranda sostiene que esa cifra puede superarse. Según dijo, existe una “molestia grande” dentro del Congreso, incluso entre sectores cercanos al Gobierno, lo que abriría la puerta a respaldos inesperados.
