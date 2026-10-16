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Renunció la portavoz de la Casa Blanca una semana después de su nombramiento por Trump

Katie Zacharia tuvo una embarazosa rueda de prensa en la Casa Blanca en donde solo respondió 3 preguntas y cometió un desliz sobre su título de abogada.

  • Katie Zacharia llegaba a ser portavoz de la Casa Blanca en reemplazo de Karoline Leavitt. Fotos: Captura de video @atrupar y @KatieZacharia
    Katie Zacharia llegaba a ser portavoz de la Casa Blanca en reemplazo de Karoline Leavitt. Fotos: Captura de video @atrupar y @KatieZacharia
Agencia AFP
hace 18 minutos
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Nombrada hace una semana por el presidente Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó este viernes el cargo tras un embarazoso inicio.

Zacharia, de 41 años, protagonizó una de las carreras más cortas que se recuerdan, tras admitir que no tenía el título de abogada como había afirmado.

Exportavoz del Departamento de Seguridad Nacional y encarnizada defensora de Trump, Zacharia protagonizó una única rueda de prensa en el podio de la Casa Blanca el pasado martes, una de las más cortas que se recuerdan: 14 minutos y tres preguntas contestadas.

“Le dije: ‘Katie, ¿esto es para ti?’”, declaró Trump este viernes a los periodistas antes de subirse al avión para un mitin en Georgia.

Zacharia había admitido la víspera en una entrevista televisiva que es licenciada en Derecho, pero que nunca pasó el examen de abogada.

“Le dije: ‘Katie, no tienes porqué hacerlo’... En tu lugar, lo reconsideraría’”, declaró Trump.

Una fuente de la Casa Blanca confirmó luego que Zacharia iba a abandonar el cargo.

Esta no es la primera vez que Trump retira su apoyo a su portavoz: Anthony Scaramucci fue nombrado en julio de 2017 y solo duró once días en el cargo.

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Scaramucci se convirtió luego en uno de los críticos más virulentos de Trump en el seno del Partido Republicano.

Trump se toma la relación con la prensa como un combate sin concesiones, y el cargo de portavoz de la Casa Blanca se vuelve más difícil si cabe porque debe asumir ese tono hostil, y al mismo tiempo atender las solicitudes incesantes de los corresponsales acreditados.

Exestrella televisiva, Trump escruta con atención las intervenciones ante las cámaras de los miembros de su gobierno, a los que no duda en felicitar o criticar luego de forma pública.

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Zacharia se mostró insegura en su breve intervención en el podio de portavoz, y luego, al ser interrogada junto a Trump en los jardines de la Casa Blanca, cometió el desliz de afirmar que se había sacado el título de abogada antes de viajar a China.

La salida de la portavoz de la Casa Blanca es un nuevo revés para Trump a tres semanas de unas decisivas elecciones legislativas, que marcarán la segunda parte de su presidencia.

Los republicanos afrontan la cita electoral con los sondeos en contra, y además con una clara desventaja en fondos recaudados para la campaña.

Katie Zacharia: de consultora en China a portavoz de Trump

Zacharia se sacó el título de licenciada en Derecho de la universidad Pepperdine, en 2011.

Ella asegura que ejerció tareas de consultoría legal, antes de irse a trabajar junto a su marido a China, donde ejerció en la rama de Derecho comercial internacional.

En una entrevista televisiva en la cadena conservadora Fox News, Zacharia explicó que había aceptado con entusiasmo la propuesta de Trump de convertirse en la nueva portavoz, para luego asegurar que el presidente entendía perfectamente que ella tenía cuatro hijos, y que no estaba dispuesta a pasar largas veladas trabajando.

Significativamente, Zacharia no estaba en la comitiva que acompañaba a Trump este viernes rumbo a un mítin electoral en Georgia.

Zacharia sustituía en el cargo a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto tras dar a luz. Ella, Leavitt, era una de las defensoras públicas más prominentes del segundo gobierno de Trump.

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Preguntas y respuestas

¿Por qué renunció Katie Zacharia como portavoz de la Casa Blanca?
Katie Zacharia dejó el cargo después de admitir que, aunque se graduó en Derecho, nunca aprobó el examen para ejercer como abogada. La controversia se sumó a las dificultades que mostró durante sus primeras intervenciones públicas.
¿Cuánto tiempo duró Katie Zacharia como portavoz de Donald Trump?
Zacharia permaneció aproximadamente una semana en el cargo, en una de las etapas más breves que se recuerdan para un portavoz de la Casa Blanca. Durante su gestión, ofreció una sola rueda de prensa desde el podio oficial.
¿Katie Zacharia tenía título de abogada en Estados Unidos?
No. Zacharia se graduó en Derecho en la Universidad Pepperdine en 2011, pero reconoció que nunca aprobó el examen de abogacía. Según explicó, realizó labores de consultoría legal y trabajó en Derecho comercial internacional en China.
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