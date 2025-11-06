Katiuska, participante del Desafío, fue expulsada por “traicionar la confianza” del programa: esto fue lo que pasó

En el capítulo 88 del reality de Caracol llamado el Desafío Siglo XXI, comenzó con un momento de respiro para los participantes, semifinalistas del programa, quienes saludaron a la presentadora Andrea Serna desde sus hogares, disfrutando de un descanso mientras les iban a explicar la etapa final. Le puede interesar: Los informantes celebran 12 años y siguen buscando a Karol G y J Balvin Pero la calma se rompió en el programa de este jueves 6 de noviembre, cuando Serna anunció que tenía una noticia que compartir, la cual dejaría a más de uno en shock. La presentadora reveló que había ocurrido algo de “gravedad”, que derivó en la expulsión de una participante. “Dada la gravedad, tengo y me veo la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes a esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”, sentenció Serna.

Ruptura de la confidencialidad: el adiós a una participante

La presentadora enfatizó que, a lo largo del reality, la confianza ha sido un valor fundamental y que el compromiso que une a todos los involucrados es de tipo moral. Luego confirmó la falta grave: una de las participantes rompió uno de los pilares más importantes del programa: “la confidencialidad”. La presentadora detalló la transgresión, señalando que personas cercanas a la concursante accedieron y divulgaron “información reservada” a cambio de dinero, “traicionando así la confianza”, que desde el programa depositan en ellos. “Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia”, añadió la conductora.

“Me duele en el alma”: el final de Katiuska

La competidora señalada fue Katiuska y Andrea Serna expresó su profundo pesar por tener que comunicarle la decisión, reconociendo en Katiuska a una mujer fuerte, disciplinada y una posible ganadora. No obstante, hizo una solicitud a la prioridad de los valores en el juego y en la vida. “Este juego, como la vida misma, se construye sobre la honestidad y los valores que elegimos defender. Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan, ese es el verdadero Desafío. Katiuska, me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, concluyó la presentadora. La noticia de la expulsión en el programa por “violar la reserva de información”, según Andrea Serna, es un mensaje contundente a los demás participantes sobre los principios inquebrantables del Desafío Siglo XXI.

Las primeras palabras de Katiuska tras ser expulsada