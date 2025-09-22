La reina del fútbol colombiano: Kelly Ibargüen impuso importante récord al ganar la Liga Femenina con el Deportivo Cali con 22 años

La euforia del público que estaba en las tribunas del estadio Palmaseca de Palmira se apoderó de la lateral vallecaucana Kelly Ibargüen cuando anotó su cobro en la tanda de penaltis de la final de la Liga femenina, contra Santa Fe. El grito de los aficionados fue ensordecedor. El de la futbolista denotó “locura”. Su alegría llegó al paroxismo y por eso, saltó, apretó las manos como con rabia, pero en realidad era emoción, alegría. La defensa, nacida en Cali el 26 de noviembre de 2002, se convirtió en la máxima ganadora de Ligas femeninas en la historia del fútbol colombiano. De las nueve ediciones que se han disputado del torneo, Ibargüen ha levantado el título cinco veces. Y eso que apenas tiene 22 años. Tiene carrera para rato.

¿En qué años ha sido campeona Kelly Ibargüen?

Kelly Ibargüen es muy joven. Sin embargo, habla con la seriedad que da la madurez. Sus trenzas cortas, como si fueran dreadlocks, la acompañaron durante esta campaña de Liga femenina en la que Deportivo Cali mostró un buen nivel. Fuera de las canchas suele utilizar gafas, que le permiten ver mejor. Dentro de ella, es fuerte, siempre muestra entrega y sacrificio.

Eso llevó a que fuera figura del cuadro azucarero que terminó campeón de la Liga 2025. Este fue el tercer campeonato que consiguió Ibargüen con el Deportivo Cali. También levantó el trofeo en 2021 y 2024. Sí, ella es una de las jugadoras que logró el bicampeonato consecutivo con el elenco vallecaucano. La lateral también fue campeona de la Liga con Independiente Santa Fe en la edición del 2023, mientras que en 2019, cuando jugaba con América de Cali, estuvo presente en la plantilla que venció a Independiente Medellín en la final de la Liga de ese año en el Atanasio Girardot, durante una noche en la que cayó un aguacero fuerte.

Con estos títulos, se convirtió en la jugadora más ganadora de la historia del fútbol femenino. Sin embargo, está lejos de ser la deportista, tanto masculina, como en el balompié jugado por mujeres, que más títulos de Liga ha conseguido en el fútbol colombiano.

Ese honor lo ostenta el exdelantero samario Antony de Ávila, quien ganó ocho títulos con el América de Cali en la década de los 80 y 90’s. El delantero fue campeón en 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992 y 1996. Entre tanto, el segundo puesto de jugadores con más Ligas ganadas lo ocupa Alexis Henríquez, quien dio siete vueltas olímpicas (dos con Once Caldas y Cinco con Nacional).