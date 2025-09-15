La supermodelo Kendall Jenner está pensando en dejar las pasarelas y confesó a qué se dedicaría

Kendall Jenner sorprendió a sus seguidores al admitir que su futuro podría estar lejos de las pasarelas. La supermodelo de 29 años aseguró que planea dedicarse a explorar su pasión por la decoración de interiores tras casi una década, siendo imagen de importantes marcas en la industria de la moda.
En una conversación conVogue, la modelo reveló: “Juro por Dios que voy a dejarlo todo y dedicarme a diseñar casas. No bromeo”.
Aunque forma parte de una de las familias más mediáticas del mundo, Kendall siempre se ha mostrado más reservada que sus hermanas.