“Un día de duelo”: Keralty no se guardó nada en dura carta tras decisión de la Corte

En ese sentido, lo responsabilizaron de asfixiarlos financieramente, al no reconocer unos pagos justos, y de atacarlos políticamente, en referencia a las declaraciones del presidente Petro desde la campaña de 2022 sobre acabar con las EPS. “Lorepitieron sus ministros. Y lo ejecutaron paso a paso”.

En el pronunciamiento señalaron que aunque es un triunfo legal, para Keralty no es motivo de celebración, sino de duelo por el daño causado y señalaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro de encabezar una estrategia deliberada para destruir a Sanitas.

El Grupo Keralty se pronunció este viernes sobre la decisión que tomó la Corte Constitucional de tumbar la intervención forzosa para administrar contra el EPS Sanitas —realizada por la Superintendencia de Salud en abril de 2024—. En una carta en la que no se guardó nada contra el Gobierno y dijo que esa acción fue “arbitraria e ilegal” y expresaron que recibirán una “empresa devastada”.

En ese sentido, pidieron reparación integral, verdad y responsabilidades en razón a que no es un día “de celebración”, sino de “recogimiento, de dolor y también de determinación firme y serena”.

Al respecto, manifestaron que a pesar del reconocimiento de la Corte Constitucional (mediante el Auto 007 de 2025) sobre la insuficiencia de la UPC, no se ha hecho una reforma estructural; que Keralty y Sanitas exigen un milagro transitorio, en el sentido de que requieren una solución financiera urgente con respaldo del Gobierno que evite el colapso del sistema; así como hicieron un llamado a una coalición ética y técnica con participación de usuarios, trabajadores del sector, prestadores de servicios, sociedad civil, partidos políticos y la justicia.

Finalmente, expresaron que no se dejarán silenciar y que trabajarán por reconstruir la EPS Sanitas, pese al daño causado por la intervención del gobierno, del cual afirmaron que no cumple con sus obligaciones financieras, no les quedará más alternativa que desistir de continuar con su propósito.

“Trabajaremos para tratar de reconstruir EPS Sanitas. Será una ardua tarea. Lo haremos con dolor, pero también con convicción. No nos mueve el resentimiento. Nos mueve el amor a la vida, a la salud y a Colombia”, puntualizaron.

