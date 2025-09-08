Keralty pide al Gobierno reparar daños a EPS Sanitas tras fallo de la Corte que declaró ilegal su intervención

Keralty, grupo al que pertenece la EPS Sanitas, reaccionó al fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención estatal a la entidad. En un comunicado difundido este lunes, la compañía aseguró que la decisión “no solo reconoce la ilegalidad de la intervención, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”.
El texto sostiene que la intervención “no fue un error administrativo”, sino un ataque directo contra los derechos fundamentales. Según la carta, los meses bajo control estatal dejaron pacientes sin atención, escasez de medicamentos y una red de servicios debilitada hasta sus bases.
La empresa española atribuyó estas consecuencias a una “supuesta transformación improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”.
La compañía exigió al Ejecutivo cumplir sin excusas el fallo de la Corte y advirtió que desconocerlo sería “un nuevo atentado contra el Estado de derecho”. Entre los reclamos centrales están la “reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado”, el pago de las deudas pendientes y el fin de las “campañas de desinformación que aún persisten” en la opinión pública.