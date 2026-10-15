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Video | Kevin Andrade se reportó con gol en el fútbol de Rusia; el jugador quiere seguir en la selección Colombia

El defensor central de 27 años, Kevin Andrade, anotó su tercera diana en el fútbol soviético.

  • Kevin Andrade lleva 15 partidos con el Zenit de San Petersburgo de Rusia. FOTO: Instagram Andrade5k
    Kevin Andrade lleva 15 partidos con el Zenit de San Petersburgo de Rusia. FOTO: Instagram Andrade5k
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 25 minutos
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La convocatoria a los partidos amistosos de la anterior fecha con la selección Colombia (contra México, Paraguay y Perú) llenó de confianza al defensor central criollo de 27 años, Kevin Andrade. El vallecaucano que actúa en el Zenit de San Petersburgo, el equipo más laureado del fútbol soviético, sabe que tiene encima de sí constantemente los ojos del seleccionador Néstor Lorenzo y no para de hacer las cosas bien con la camiseta del club en el que supo jugar Jhon Durán a inicios de año.

En el marco de la Copa de Rusia, el Zenit con Andrade como titular visitó al Dinamo Makhachkala, equipo donde milita el barranquillero Andrés Alarcón y quien también fue titular, aunque no tuvo la misma suerte y desarrollo en el compromiso que su compatriota Kevin. El zaguero, que ya sabe lo que es jugar con la selección Colombia, estuvo los 90 minutos en el terreno y anotó el gol del empate parcial al 37’, el cual inició la remontada del Zenit contra el equipo daguestaní.

Con su especialidad, el juego aéreo, Andrade se impuso en las alturas de gran manera. Un tiro libre por la banda derecha cayó al área del Dinamo, el cual no pudo ser despejado de forma correcta por el guardameta Timu Magomedov, lo cual aprovechó el ex-América de Cali para cabecear en el área chica y revivir la esperanza de los blanquicelestes.

Fue el séptimo partido del defensa colombiano como titular desde su llegada al Zenit. En total, suma 15 compromisos, en los cuales marcó 3 goles, con un promedio de un gol cada 5 partidos, algo muy positivo para un defensor central. Con este triunfo obtenido en la región que más peleadores de UFC saca en Europa, el Zenit quedó en la primera posición del grupo C de la Copa de Rusia con 11 puntos.

El próximo compromiso para el oriundo de Cali y su club será el próximo domingo 18 de octubre contra el Ajmat a las 6:00 a.m., hora de Colombia.

Lea también: Kevin Castaño brilló en la goleada de Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo le fue a Kevin Andrade en el partido del Zenit contra el Dinamo Makhachkala en la Copa de Rusia?
Kevin Andrade fue titular, disputó los 90 minutos del encuentro y anotó el gol del empate parcial al minuto 37, impulsando la remontada del Zenit para asegurar la victoria y el liderato del grupo C con 11 puntos.
¿Cómo fue la jugada del gol anotado por Kevin Andrade?
El tanto llegó mediante su especialidad, el juego aéreo. Tras un tiro libre desde la banda derecha que el portero Timu Magomedov no logró despejar correctamente, el defensor central aprovechó para cabecear dentro del área chica.
¿Cuáles son las estadísticas actuales de Kevin Andrade con el Zenit de San Petersburgo?
Desde su llegada al club, el defensor central suma 15 compromisos totales (7 de ellos como titular) y ha anotado 3 goles, lo que representa un promedio positivo de un tanto cada 5 partidos.
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