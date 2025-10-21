Kevin Medina y Camilo Durán, los dos colombianos en el equipo revelación de la Champions

El Qarabag, uno de los seis únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas de la Champions League, cuenta en sus filas con los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, protagonistas de los éxitos del elenco de Azerbaiyán, que visita este miércoles al Athletic Club en Bilbao.
El club, con sede en la capital azerí Bakú, presume de sumar los mismos puntos en la competición europea más prestigiosa, en la que vive su segunda participación, que grandes transatlánticos como Real Madrid, Bayern de Múnich, París SG, Inter de Milán y Arsenal.
Una victoria en San Mamés ante un Athletic que perdió sus dos primeros compromisos (Arsenal y Borussia Dortmund) dejaría al vigente campeón de Azerbaiyán muy cerca de sellar cuando menos su presencia en el repechaje de clasificación a octavos.
El sorprendente equipo azerí, dirigido desde 2008 por Gurban Gurbanov, se clasificó a esta Champions tras eliminar al Ferencvaros húngaro en la previa, y ha tumbado al Benfica en Lisboa (2-3) y al Copenhague en casa (2-0).