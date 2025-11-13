x

Cruz Azul confirmó la grave lesión de Kevin Mier, quien este jueves será operado

El portero colombiano Kevin Mier estará entre ocho y diez semanas sin competir y su participación en el Mundial de Norteamérica en 2026 peligra. Esto es lo que se sabe de su lesión.

    Kevin Mier, de 25 años, afronta uno de los momentos más complicados de su carrera. El portero de Cruz Azul y exNacional era uno de los opcionados a disputar la Copa Mundo con Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero y Devis Vásquez. Ahora su participación está en vilo. FOTO GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

Kevin Mier, portero de la Selección Colombia y del Cruz Azul, se perderá la fase final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano por una fractura en la pierna derecha y afrontará una recuperación con pronóstico reservado, informó el club celeste.

La lesión tiene lugar a siete meses de que comience el Mundial de Norteamérica 2026, al que el combinado patrio se clasificó.

“Después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en tibia de la pierna derecha”, informó el Cruz Azul el miércoles en la noche a través de un comunicado.

El equipo cementero añadió que este jueves Mier “será sometido a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”.

La lesión de Mier se confirmó cuatro días después de haber sufrido un fuerte choque con el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, el sábado anterior en el partido de Cruz Azul contra Pumas por la última jornada del torneo Apertura 2025.

Al minuto 45 de ese partido jugado en el estadio Cuauhtémoc, Mier salió a los linderos de su área para despejar el balón al tiempo que Carrasquilla se barrió con los tacos por delante e hizo contacto con la pierna del portero.

Ese sábado por la noche, Mier, titular indiscutible de Cruz Azul, salió del campo en el coche de asistencia médica y luego abandonó el estadio apoyado con muletas.

Al final del partido, Carrasquilla lamentó que el guardameta colombiano saliera lesionado.

“Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, sino cortar la jugada”, dijo el panameño en una entrevista para la televisión mexicana.

Sin Mier, Cruz Azul tendrá que jugar los cuartos de final del Apertura 2025 con el arquero suplente, el mexicano Andrés Gudiño.

Mier, de 25 años, forma parte de la selección colombiana, con la que jugó tres partidos de las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

Néstor Lorenzo, director técnico de Colombia, sigue atento el estado de salud del guardameta con miras a la cita mundialista en Norteamérica.

“Llamamos a Mier, al cuerpo médico (del club) y estamos atentos a su evolución. Fue un golpe duro”, dijo el entrenador para la televisión colombiana.

Versiones de prensa, indican que el portero estaría entre ocho y diez semanas por fuera de las canchas, tiempo que el Cruz Azul pedirá para que Carrasquilla esté también fuera de competencia por la dura entrada contra el arquero.

