Cruz Azul confirmó la grave lesión de Kevin Mier, quien este jueves será operado

Kevin Mier, portero de la Selección Colombia y del Cruz Azul, se perderá la fase final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano por una fractura en la pierna derecha y afrontará una recuperación con pronóstico reservado, informó el club celeste.
La lesión tiene lugar a siete meses de que comience el Mundial de Norteamérica 2026, al que el combinado patrio se clasificó.
“Después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador Kevin Mier presenta una fractura en tibia de la pierna derecha”, informó el Cruz Azul el miércoles en la noche a través de un comunicado.
El equipo cementero añadió que este jueves Mier “será sometido a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”.