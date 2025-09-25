Video | El increíble remate que batió a Kevin Mier y reabrió el debate sobre su nivel

Cuando parecía que las aguas se tranquilizaban y Kevin Mier había superado la mala racha con la que inició este semestre con Cruz Azul, otro error lo pone nuevamente bajo los reflectores y pone en duda su buen desempeño.
El partido frente a Querétaro por la fecha 10 de la Liga Mexicana, resultó en un empate de dos tantos para cada equipo. Pero lo que se llevó toda la atención fue el increíble gol que marcó el 2-1 en desventaja para los azules, y que pudo ser perfectamente evitado por el guardameta colombiano.
